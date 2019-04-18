Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, birbirlerini bıçaklayan 2 kişi hayatını kaybetti. Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Cemal Kayalı (46) ile arkadaşı Kenan Metin (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayalı ile Metin birbirini bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki arkadaşın cesetleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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