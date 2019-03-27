0553 313 94 23

Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Adıyaman'da yakalandı

27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı Adıyaman'da yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Adıyaman'da yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Ahmet O. hakkında bir yıl önce yakalama kararı çıkarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlının Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan Ahmet O. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının, Eskişehir'de yapıya iltisaklı öğrencilerden sorumlu olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
  1. Adıyaman
  2. Eskişehir
  3. FETÖ
  4. jandarma
  5. Zanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İM. Kayserispor, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı
    1. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    2. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    3. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    4. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    5. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    6. Meral Akşener Sakarya’da
    7. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    8. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    9. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    10. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    11. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    12. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    13. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    14. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    15. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    16. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    17. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    18. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    19. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    20. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    21. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    22. Göztepeli futbolcular depremzede..
    23. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    24. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    25. New York borsası yükselişle açıldı
    26. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    27. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    28. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    29. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    30. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek