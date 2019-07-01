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Eskişehir’de ‘5 Dilde Muhteşem Konser’ coşkulu geçti

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından; Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Gurup Over The Rainbow’un verdiği ’5 Dilde Muhteşem Konser’ coşkulu geçti ve davetlilerin beğenisini topladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Eskişehir’de ‘5 Dilde Muhteşem Konser’ coşkulu geçti

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından; Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Gurup Over The Rainbow’un verdiği ’5 Dilde Muhteşem Konser’ coşkulu geçti ve davetlilerin beğenisini topladı.


Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Azeri dillerinde şarkıların söylendiği konser, konuklardan büyük beğeni topladı. Ücretsiz halka açık olarak gerçekleştirilen konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sunuculuğunu Merve Akman’ın yaptığı farklı enstrümanlarla ve 5 farklı dilde icra edilen konser, seyredenlerin beğenisini kazandı ve ayakta alkışlandı.


Konserin açılışında konuşma yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, ‘’Eskişehir’de sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdik. Bu yılı; tiyatrolar, şiir ve türkü programlarından sonra güzel bir konserle taçlandırdık. Bir milleti bir ve beraber kılan, en önemli unsurlardan biri de kültürdür. Bizler; Eskişehir kültürümüzü, sanatımızı ve bilimsel çalışmalarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yönde; önümüzdeki sene, çalışmalarımıza aralık vermeden hızlı bir şekilde devam edeceğiz’ dedi. Konser programının sonunda; Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, Grup Over The Rainbow’un solisti sanatçı Sara Ahmadıan’a ‘plaket’ takdim edildi. Konser, plaket takdiminden sonra sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
  1. konser
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