0553 313 94 23

Eskişehir’de 15 Temmuz programı

Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen programa binlerce vatandaş katıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 00:10
Eskişehir’de 15 Temmuz programı

Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen programa binlerce vatandaş katıldı.


Eskişehir Valiliği tarafından Valilik Meydanında 15 Temmuz kapsamında program düzenlendi. Burada saatler öncesinden bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunarak darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim’e eşlik etti. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları hatırlatan görseller izletildi. Vatandaşlar, kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen konuşmasını da canlı olarak takip etti.


Burada vatandaşlara seslenen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eli ile darbe girişimi adı altında sinsi, planlı ve kanlı bir işgal girişimine maruz kaldık. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisine şahitlik ettiğimiz 15 Temmuz gecesini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasimiz, milli irademiz ve bağımsızlığımız için sokaklara, meydanlara, havalimanlarına çıkan aziz milletimiz kanunsuz emre uymayan silahlı kuvvetlerimizin şerefli personeli ile kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamız ile birlikte şanlı bir diriliş destanına çevirdi. Bizler, bu gece o menfur girişimin 3. yılında ay yıldızlı bayraklarımız ve her görüşten insanımız ile birlikte ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz" dedi.


Programa, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Müftüsü Bekir Gerek ve binlerce vatandaş katıldı. Program öncesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan 10 bin adet "15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi" isimli el broşürü ile 6 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı.


Programda son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sanatçılar Mithat Körler ile İsmail Altunsaray konser verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:10
  1. doğa
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Afrika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Güney Afrika'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    2. 90 bin camide sela okundu
    3. Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede?
    5. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    7. "Almanya FETÖ mensupları için güvenli..
    8. FETÖ'nün karanlık yüzü Washington'da..
    9. Tüm Türkiye'de sela okunuyor!
    10. Binler ‘Vatan Nöbeti’ için meydanlara..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15..
    12. Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü..
    13. AB, Türkiye’ye karşı yaptırımları..
    14. Isparta’da gül kokulu ‘Demokrasi ve..
    15. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü’nde..
    16. 15 Temmuz’da binlerce kişi meydanlara..
    17. Eskişehir’de 15 Temmuz programı
    18. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
    19. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    20. Sivas’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    21. Mardin’de 15 Temmuz Anma etkinliğine..
    22. "Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın..
    23. İspanya'dan Doğu Akdeniz için "ilk..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2019
    25. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    26. Trump'ın kadın Kongre üyelerine..
    27. AB'den iki yüzlülük! Maskeleri düştü
    28. Meydanda gözyaşları sel oldu
    29. Washington Post gazetesinde '15..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Ömer Halisdemir vurmuştu! İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları
    Ömer Halisdemir vurmuştu! İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları