Eskişehir’de 103 Kocaeli’de ise 119 kişiye virüs cezası! Aranan 44 kişide yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 bin 641 iş yeri ile 20 bin 708 kişiyi denetledi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 25, sosyal mesafe kuralına uymayan 27, maske takmayan 67 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de yapılan denetimlerde ise bir işyerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan 103 kişiye para cezası kesildi. Aynı iş yerinde bulunan 103 kişiye kesilen ceza miktarı ise 324 bin 450 lira olarak açıklandı.