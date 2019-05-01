Eskişehir’de 1 Mayıs kutlamaları

Eskişehir’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku içinde kutlandı.

KESK, DİSK, TMMOB, Tabipler Odası’nın tertip ettiği etkinlik kapsamında, Atatürk Bulvarında toplanan sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişi; ellerindeki pankart, döviz ve afişlerle burada sloganlar attı. Arama noktalarından yürüyüşe geçen gruplar, çalınan marş ve şarkılara eşlik edip kol kola ilerleyerek 1 Mayıs’ın dayanışma ruhunu gösterdi. Ayrıca minikler de ebeveynleriyle birlikte yer aldığı kortejde renkli görüntüler oluşturdu. Bu esnada, 1 Mayıs’ta çalışmak zorunda olan bazı işçiler, kalabalığa su ve simit gibi ürünleri satmaya çalıştı.

Gruplar, yürüyüş sonrası kutlamaların yapıldığı Odunpazarı Meydanına geldi. Burada marşlarla karşılanan işçiler, Türkçe-Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Öte yandan, yaklaşık 4 saat süren kutlamalar esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gruplar olaysız şekilde dağıldı.