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Eskişehir yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili 28 Aralık Cuma

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Eskişehir’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Eskişehir Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu mu? Peki Eskişehir’de okullar yarın tatil mi? Eskişehir okullar tatil edildi mi? Okullar Eskişehir’de yarın 28 Aralık Cuma tatil mi?

27 Aralık 2018 Perşembe 16:53
Eskişehir yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili 28 Aralık Cuma

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Eskişehir’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Eskişehir Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu mu? Peki Eskişehir’de okullar yarın tatil mi? Eskişehir okullar tatil edildi mi? Okullar Eskişehir’de yarın 28 Aralık Cuma tatil mi?

Eskişehir'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Eskişehir'de öğrenciler yarın (28 Aralık Cuma) okullar tatil mi sorusunu sormaya devam ediyor. Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda son sözü Eskişehir Valiliği yapacak. Yarın 28 Aralık Cuma Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusuna ilişkin valilikten bir cevap gelmedi.

Eskişehir'de, Karayolları ekipleri çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışıyor. Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor. Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı. Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar kara saplandı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:53
  1. Kütahya
  2. Afyon
  3. Eskişehir’de okullar yarın tatil mi?
  4. Eskişehir’de yarın 28 aralık cuma okullar tatil mi?

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