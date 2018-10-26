0553 313 94 23

Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri faaliyete geçiyor

Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri 30 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak.

26 Ekim 2018 Cuma 14:55
Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri faaliyete geçiyor

Sağlık Bakanlığından, bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir ve 558 yataklı Manisa Şehir Hastanelerinin 30 Ekim'de hizmete gireceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu özel iş birliği modeli ile iki şehir hastanesinin daha yapımı tamamlandı.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün yaptırdığı bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir ve 558 yataklı Manisa Şehir Hastaneleri 30 Ekim'de kabulüne başlayacak. Böylece hizmete giren şehir hastanesi sayısı 8'e yükselecek.

Geçen yıl Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta Şehir Hastaneleri, bu yıl ise Kayseri ve Elazığ Şehir Hastaneleri hizmete girdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi anjiyo ünitesi, nükleer tıp merkezi, kalp ve damar cerrahi birimi, perinatal merkez, taş kırma ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, obezite merkezi, uyku laboratuvarı, robotik ilaç hazırlama gibi birçok özellikli birimle hizmet verecek.

Şehir hastanesinde, tedavi gören ya da muayene için gelen çocuklara hizmet verecek kreş yapıldı. Yatarak tedavi gören çocuklar bir taraftan tedavilerine devam ederken, diğer yanda kreş sayesinde hastane ve doktor korkularını yenecek. 70 çocuk kapasiteli, bin 100 metrekare alana kurulu kreşte, yaşlara göre sınıflandırılmış oyun alanları yer alıyor.

Çocuklar için özel güvenlik önlemleri alınan kreşte, tüm kapılar kartlı sistemle çalışacak.

Manisa Şehir Hastanesi

Manisa'da, 178 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu şehir hastanesi, 558 yatağa sahip olacak.

Hastanede 236 tek kişilik, 100 çift kişilik oda yer alıyor. Manisa Şehir Hastanesi 21 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı, 145 poliklinik birimi, 15 diyaliz merkezi yatağı ve 17 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:55
  1. Yozgat
  2. Manisa
  3. Kayseri
  4. Mersin
  5. Isparta
  6. Elazığ
  7. Adana
  8. Eskişehir
  9. manisa
  10. Sağlık Bakanlığı
  11. şehir hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'a fahri doktora takdimi
    1. Binali Yıldırım'a fahri doktora takdimi
    2. Süleyman Soylu'dan maaş açıklaması:..
    3. ‘2023 Eğitim Vizyonu’na eğitimcilerden..
    4. Aynı hataya düşmeyin! Evin halini..
    5. Daşgün ile anlaşma sağlandı!
    6. 'Galatasaray bizim için çıkış maçı..
    7. Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı
    8. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    9. Bedelli askerler için yemin töreni..
    10. Suriye sınırında "Özel Güvenlik..
    11. 3. Havalimanı ulaşım güzergahları..
    12. Filistinlilere uyarı: Mülklerinizi..
    13. ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay..
    14. Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri..
    15. Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü
    16. MHP’den ‘ittifak’ açıklaması: Şimdi..
    17. Amasya'da 3 yaşındaki çocuğu terlikle..
    18. İngiliz kadın askerler artık sıcak..
    19. Phillip Cocu biletini kesti ocakta yolcu
    20. Şanlıurfa'da korkunç kaza: Ölü ve..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş