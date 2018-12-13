Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

Vali Çakacak, haber kategorisinde Bestami Boduk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğraflarını seçti.

Çakacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl AA'nın farklı kategorilerde çektiği fotoğraflardan seçki yaptığını belirterek bu yıl beğendiği fotoğraflara oy verdiğini kaydetti.

AA'nın Türkiye'nin basın alanındaki gururu olduğunu anlatan Çakacak, "Anadolu Ajansı uzun yıllara dayanan tecrübesi, bilgi birikimi, personeliyle ülkemizin yüzünü ağartan bir kuruluş. Anadolu Ajansı çalışanlarının ortaya koyduğu fotoğraflar bir emeğin ürünü. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanında zamanında, doğru ve objektif habercilik yapması ülkemizin önemli teşkilatı olmasından dolayı bizlere gurur veriyor." diye konuştu.

- "Fotoğrafları çeken ve seçimi yapan arkadaşları tebrik ediyorum"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflarını oyladı.

Çapa, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu kaydederek "Çok doğru mesajlar içeriyor. Fotoğraf editörleri de seçim yaparken mesajları göz ardı etmemişler. Fotoğrafları çeken ve seçimi yapan arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.