Eskişehir Ülkü Ocaklarından emekçi kadınları unutmadı

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara çiçek ve şiir dağıtarak günlerini kutladı.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, kent meydanında çalışan, emekçi ve toplumumuzun temeli kadınlara çiçekler dağıtarak günlerini kutladı. Dağıtılan çiçeklerin yanında şiir yazılı kağıtlar hediye eden Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Türk kadınının cefakar, vefakar, çok kıymetli olduğunu belirtirken kahraman milletimizin geçmişteki yazdığı tarihlerde kadınlarının da çok büyük emeğinin olduğu vurgulandı.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, günün anlam ve önemi hakkında yaptığı açıklamada; “Bizim milletimizde ve dinimizde kadının yeri çok önemlidir. Çoğu millette kadınların esamesinin anılmadığı dönemlerde bizim Tomris Hatun’umuzun büyük Türk milletini yönettiği aşikardır. Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde belirttiği gibi, kadınlar bize Allah’ın emanetidir, onlara saygı göstermeli, kıymet vermeliyiz. Kadın toplumda annedir, kız kardeştir, eştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.’ sözünden de yola çıkarak bugün; vatana millete hayırlı evlatlar yetiştiren , yeri geldiğinde bütün imkanlarıyla sevgi dağıtan, evlerimizde bir sıcak yuva oluşturan kıymetli kadınlarımızın kadınlar gününü kutladık. Var olsunlar, sağ olsunlar” dedi.