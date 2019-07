Eskişehir Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Eskişehir Yunus Emre Ocak Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı olarak atandı.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim töreniyle üç yıldır il başkanlığını yürüten Yasin Yumrukaya, görevi Kazım Aksoy’a devretti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy’dan yaptığı alıntılarla düsturlarının Allah yolu, vazifelerinin ülkücülük olduğunu vurgulayarak, "Bizim davamız Allah davası, Hak davasıdır. Bizlerin vazifesi ülkücülüktür. Biz hedefimize koşarak ilerliyoruz, devir teslim törenleri sadece yürüyerek dinlenme molasıdır" şeklinde konuştu.

"Vatanımız için çevrecilik milliyetçiliktir"

Ocak matbaa yayınlarından söz eden Sinan Ateş, vatan için her konuda hizmetin ve çevreciliğin milliyetçilik olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Bizler davamıza bir insanımızı daha nasıl kazandırırız diye mücadele vermeliyiz. Bu kapsamda göreve geldiğimizden bu yana altı ay içersinde Eskişehir ziyaretimiz 90. il dışı ziyaretimiz, iki ayrı yurtdışı ziyareti gerçekleştirdik. Üç ayrı matbaa yayınımız var; Ülkü Ocakları Dergisi, Bilge Türk Dergisi ve Dönence Dergisi, bunun yanında elektronik dergimiz olan Türk Dünyası’ndan haberleri derlediğimiz Türkeli dergimiz var. Ayriyeten ’çevrecilik milliyetçiliktir’ anlayışıyla vatanımızın her şeyiyle, havasıyla, suyuyla, bitkisiyle, toprağıyla, nesli tükenen hayvanlarıyla, yani Türk milliyetçiliğinin ilke alanı olan her şeyle uğraşıyoruz, vakit ayırıyoruz, vazifemiz de budur" ifadelerini kullandı.

"Ülkü Ocaklarının derdi gelecek seçimler değil gelecek nesillerdir"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, çocuklar için Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Divan-ı Lûgat-it Türk, Orhun Yazıtları gibi eserleri yayınladıklarını vurguladı. Gelecek nesiller için çocuk edebiyatının önemine dikkat çekerek sözlerine devam eden Ateş, "Ülkü Ocaklarının derdi gelecek seçimler değil gelecek nesillerdir. Biz sağlıklınesiller yetiştirmenin derdindeyiz. Bu şuurla çocuk edebiyatına çok önem veriyoruz. Vazifeye geldiğimizin birinci ayında çocuklar için Nutuk yayınladık. Bu ay da İnşallah çocuklar için Kutadgu Bilig yayınlayacağız. Bu yıl Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yıldönümüdür. Kutadgu Bilig’in normal baskısını bütün arkadaşlarımın okumasını istiyorum. Çocuklar için yayınlayacağımızıçocuklarınıza okutunuz. Aynı şekilde çocuklar için Dede Korkut, Divan-ı Lûgat-it Türk, Orhun Yazıtları eserlerini de İnşallah önümüzdeki ay bastıracağız. Kısaca benim söyleyeceklerim bunlar. Yasin başkanımıza bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum, bundan sonra da yolumuza Kazım Aksoy Başkanımızla devam edeceğiz. Allah hayırlı mübarek etsin" dedi.