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Eskişehir turizmine önemli katkı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Corelli Bisiklet işbirliğinde geliştirilen “Konuk Pedal” projesi hayata geçti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
Eskişehir turizmine önemli katkı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Corelli Bisiklet işbirliğinde geliştirilen “Konuk Pedal” projesi hayata geçti. Turistlerin yararlanması için hazırlanan 70 bisiklet, kentte hizmet veren 35 otelin yetkililerinedüzenlenen tören ile teslim edildi.


Eskişehir turizminin geliştirilmesi, şehre gelen misafirlerin daha keyifli vakit geçirebilmesi için bir geliştirilen “Konuk Pedal” projesinde 70 bisiklet, 35 otele teslim edildi. Projes ile Eskişehir’de konaklayacak olan turistlerin kullanabilmesi için şehirdeki otellere toplam 70 bisiklet tahsis edildi. Özel olarak tasarlanan bisikletler, Ulus Anıtı yanında düzenlenen tören ile otel yetkililerine teslim edildi. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Oteller Birliği Başkanı Deniz Demir, Korel Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Fuat Eren, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Eskişehir Oteller Birliği Başkanı Deniz Demir, “Bu bizim için güzel bir hayaldi ve gerçek oldu. Dünyada şehirlerin gelişmişlik seviyeleri bisiklet binme oranı ile ölçülüyor. Bu şehrin tanıtımı ve turizminde de büyük faydalar sağlıyor ve biz de Eskişehir’de bütün oteller olarak konuklarımıza bisiklet hizmeti vereceğiz. Bu dünyada bir ilk olacak. Turizm anlamında bunu iyi pazarlarsak iyi bir ivme kazanacağız. Otelciler olarak şehrimizin tanıtımına en güzel katkıyı vermek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.


ETO Başkanı Metin Güler ise “Konuk Pedal, Eskişehir’in turizmine ivme kazandıracak bir proje. Özel sektör ile birlikte gerçekten önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Eskişehir’e gelen misafirlerimiz Konuk Pedal ile kentimizi gezme imkanı bulacak. Bu inşallah bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuşmasında, “Eskişehir zaten uzun süredir bisiklet kültürüne sahip bir şehir. Bu proje kapsamında amacımız otel ve bisiklet sayısını daha da artırmak olacak. Her kurum ve kuruluşa ayrı görevler düşüyor. Korel’e de sağladığı katkılardan dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı olsun ve şehrimizi yine ön plana çıkartan bir iş olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Eskişehir Oteller Birliği Başkanı Deniz Demir’e teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra katılımcılar bisikletler ile ilk sürüşü gerçekleştirdi. Tören, bisikletlerin otel yetkililerine teslim edilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25
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