Eskişehir, teknoloji ile buluşacak

Dijital değişim ile dönüşümün açıklanacağı, Eskişehir Sanayi Odası’nın desteklediği “Türkiye Teknoloji Buluşmaları” Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

18 Haziran 2019 Salı günü Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak buluşmada Eskişehirli sanayiciler ve iş insanlarına dijital dönüşümün, e-ticaretin ve e-ihracatın detayları açıklanacak.Dijitalleşmeyle birlikte artan rekabet ve online itibarın hız kazandığı günümüzde süreci yakından takip etmesi noktasında TOBB öncülüğünde yapılacak etkinliğe ESO’da Eskişehir iş dünyasını etkinliğe davet ediyor.Bu kapsamda Türkiye’nin önünü açan sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı ve Eskişehir iş dünyasının teknolojiyi kullanarak pazardan daha çok pay alması için yapılacak etkinlik tüm gün farklı alanlarda yapılacak bilgilendirmelerle sürecek.