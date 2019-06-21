Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreni coşkulu geçti
Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin 17’nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.21 Haziran 2019 Cuma 10:47
Eskişehir Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin 17’nci dönem mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.
Öğrencilere, mezuniyet belgelerinin verildiği törene; çok sayıda davetli, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Süleyman Ercan Karakaya, ‘’Okulumuzdan bu öğretim yılında toplam 131 öğrencimizi törenle mezun ediyoruz. Mezunlarımıza; bu yıl 17’ncisi yapılan mezuniyet ve kep atma töreni ile veda edeceğiz. Yolları açık, başarıları gönüllerince olsun. Mezun öğrencilerimiz olarak; hayatta yenilgiye alışmayın. Yenilgiyi kabullenmeyin. Mücadeleyi bırakmayın’’ dedi.
Daha sonra mezunlar kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Kep atılmasıyla mezuniyet programı tamamlandı.
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