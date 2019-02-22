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Eskişehir sise büründü

Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

22 Şubat 2019 Cuma 12:54
Eskişehir sise büründü

Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.


Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Gece başlayan yoğun sis, öğle saatlerine kadar sürdü. Sabah uyandığında sisle karşılaşan vatandaşlar, havanın soğuk olmasına rağmen sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre, sisli havanın hafta sonu yerini bulutlu bir havaya bırakacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:54
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