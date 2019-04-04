0553 313 94 23

Eskişehir sınırlarında ilk kez görüldü

Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez görülen küçük geyik türlerinden Karaca, yaralı halde bulundu.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:27
Eskişehir sınırlarında ilk kez görüldü

Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez görülen küçük geyik türlerinden Karaca, yaralı halde bulundu. Tel örgülere takılarak şok geçiren geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5’inci Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; küçük geyik türlerinden biri olan Karaca’nın Eskişehir’de ilk kez tespit edildiği belirtilerek, "Ülkemizdeki küçük geyik türlerinden biri olan Karaca Eskişehir ilimizde ilk defa tespit edildi. Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi civarında vatandaşların tel ihataya takıldığı için yaralanan geyik yavrusu ihbarına Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma-kontrol ekibince gidildiğinde, hayvanın Batı Karadeniz civarında yayılışı bulunan Eskişehir ili envanterinde olmayan, Bolu ili civarından geldiği tahmin edilen 4-5 yaşlarında erkek karaca olduğunun anlaşılmış; hayvan ivedilikle Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’ne getirilmiştir. Teknik personelce yapılan muayenede karacanın strese bağlı şok halinde olduğu anlaşılmıştır. Serum ile vitamin takviyesi yapılan karacaya kortizon antibiyotik ve kas gevşetici ile yapılan tedaviye devam edilmekte olup, Karacayı doğal yaşam ortamına döndürmek için tüm imkanlar kullanılmaktadır" diye belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kan donduran olay! Parmakları ve kulakları kesilmiş halde bulundu
    1. Kan donduran olay! Parmakları ve..
    2. İstihdam teşvikleri Rize’de anlatıldı
    3. AK Parti milletvekillerinden Başkan..
    4. Karabük'te muhtarlık seçimindeki kavga
    5. Ak Parti Yalova merkezdeki 245 sandığa..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    7. ABD'den son dakika F-35 açıklaması!
    8. Mehmet Demir kimdir nereli ve kaç..
    9. Türk girişimcilerden Etiyopya'da su..
    10. Başkan Öztürk: “Hemşehrilerimizin..
    11. Kocaeli Devlet Hastanesindeki yangın..
    12. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni..
    13. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    15. Avrupa ülkesinden flaş karar! Artık..
    16. AK Parti İl Başkanı Şengül’den CHP’li..
    17. İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi..
    18. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    19. Kütahya Belediye Başkan adayı Alim..
    20. Gaziantep'teki muhtarlık seçimi kavgası
    21. Başkan Kılınç teşekkür mesajı yayımladı
    22. Şehidin adı çocukluğunun geçtiği..
    23. Adıyaman, Güney Kore'de tanıtılacak
    24. "Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"
    25. Eskişehir sınırlarında ilk kez görüldü
    26. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
    27. 5 Nisan Avukatlar Günü
    28. Konyaspor'da Başakşehir maçı..
    29. Türk yardım derneğinden Kamerun'da..
    30. MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener..
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!