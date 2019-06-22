Eskişehir Sinerji Hareketi, ilk ‘NLP’ mezunlarını verdi Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde düzenlenen ‘Sinir Dili Proglama (NLP) Pratisyen Eğitimi ilk mezunlarını verdi.

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde düzenlenen ‘Sinir Dili Proglama (NLP) Pratisyen Eğitimi ilk mezunlarını verdi.

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam tarafından verilen eğitimler, kursiyerlerce ilgi gördü. Kursiyerler; hem teorik hem de uygulamalı olarak ‘NLP Pratisyenlik Eğitimi’nin temel konuları ile önemli açıklamalarını öğrendiler. Eğitim, dernek binasında 5 gün devam etti. Diğer yandan ‘NLP - Neuro Linguistic Programming Pratisyen’ eğitim sertifikalarını alan kursiyerler; önümüzdeki günlerde, ‘NLP MASTER ve MLP Trainer’ eğitimlerine başlayacağı bildirildi.

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