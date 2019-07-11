Eskişehir Sinerji Hareketi, ‘Eğitim Kampı’nda eğitimlerini sürdürüyor

Eskişehir Sinerji Hareketi’nin ‘Eğitim Kampı’nda verilen eğitimler, yoğun katılımla dernek binasında devam ediyor.

Eğitim Kampı’nda verilen eğitime; dernek üyeleri ve ilgi duyan katılımcılar eğitimlerini ilgi duyarak sürdürüyorlar. Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam, ‘Eğitim Kampı’nda verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Amacımız; ‘kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve bu özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmektir’. Eğitimi alan kişiler; liderlik kavramı ile ilgili bilinci artacak, lider ile yönetici arasındaki farkları, daha net ayırabileceklerdir. Ayrıca kendilerini davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaklardır. Var olan liderlik özellikleri ile ilgili, bilgi sahibi olacaklardır. Liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinin farkına varacaklardır’’ dedi.

Çam sözlerine, ‘Programımızda; toplam kalite yönetim temel eğitimi, kalite yönetim sistemi, doğru nefes almak neden önemli, bilinçaltı sağlığı ile farkında olmadığımız duyguları keşfetmek ve çözümlemek konularında eğitimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz’’ diye ifade etti.