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Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen programla kutlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:02
Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen programla kutlandı.


Eskişehir Şehir Hastanesinde Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Hastane Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık idarecileri, sendika yöneticileri, Aile Hekimleri Derneği yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende Eskişehir Şehir Hastanesinin en genç hekimi Uzm. Dr. Hatice Merve Gökmen, en kıdemli hekim Uzm. Dr. Erdal Üstünsoy, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey katılımcılara hitap ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladılar.


14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eskişehir Şehir Hastanesince hazırlanan programa katılanlara teşekkür eden Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici "İnsan yaşatmayı, insanlara en iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına bu onurlu kutsal mesleği büyük fedakârlıklarla yerine getiren hekimlerimiz, milletimizin iftihar kaynağıdır" ifadelerini kullandı.



"Siz değerli çalışanlarımızın özverisi hiçbir zaman unutulmayacaktır"


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ise yaptığı konuşmada, “Dinimizde ‘Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur’ denmektedir. Hekimler, insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taşırlar, topyekûn vatan savunmasının bir ayağını oluşturan ve işgal altında ki İstanbul’da yabancı işgal kuvvetlerince tıp öğrencilerinin protestosu olarak başlayan 14 Mart Tıp Bayramının bütün tarihi gururla anılan ve ecdadımızın emaneti, şerefli bir madalyası olarak anılmaya devam edecektir. Şu anda 2018 yılında açılan ve gün itibariyle 720 bin hastaya hizmet veren Eskişehir Şehir hastanesinde bu töreni düzenlemekten büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. 2018 yılında her iki devlet hastanemizin de yenilenmesiyle hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız daha temiz, ferah, daha güçlü teknolojik alt yapısı olan hizmet binalarına kavuştular. Yeni binaların yanında açtığımız, tüp bebek merkezi, obezite merkezi, 2 yeni diş poliklinikleri, acil istasyonları ile hizmeti yayma noktasında çok yol kat ettik. Bu yolda siz değerli çalışanlarımızın özverisi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda çalışması ve haklarının korunması önceliğimizdir. Özveri ile çalışan, kendisinin ve ailesinin önünde mesleğini tutan tüm tıp çalışanlarının ve tıbba destek verenlerin bayramını kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” diye belirtti.


14 Mart Tıp Bayramı Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen programla konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ise, hekimlik mesleğinin önemini vurgulayarak, “İnsan hayatına dokunan bir mesleği icra ediyorsunuz, sağlık çalışanları üzerindeki şiddet olaylarının azalmasını temenni ediyor, her birinizin ayrı ayrı Tıp Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların akabinde meslekte 25-30 ve 40 hizmet yılını dolduran hekimlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:02
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