Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen büyükşehir belediyeleri arasında Eskişehir yerel seçim sonuçları yer almakta. CHP'nin kalesi olarak bilinen Eskişehir'de Cumhur İttifakının adayı Burhan Sakallı ile CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen yarışıyor. Peki Eskişehir yerel seçim anketi 2019. 31 Mart yerel seçim Eskişehir'de kim önde? Eskişehir yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen % 45.3

AK Parti adayı Harun Karacan % 39.1

MHP adayı Kadir Çalışıcı % 11.2

Eskişehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları