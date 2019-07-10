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Eskişehir sanayisine bir katkı da eğitim alanından

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ESO ABİGEM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde Eskişehirli iş insanlarını ilgilendiren İşletme Yüksek Lisans (Mini MBA) sertifika töreni gerçekleştirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
Eskişehir sanayisine bir katkı da eğitim alanından

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ESO ABİGEM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde Eskişehirli iş insanlarını ilgilendiren İşletme Yüksek Lisans (Mini MBA) sertifika töreni gerçekleştirildi.


Sertifika töreni süresince katılımcılar yönetim ve örgüt, üretim ve tedarik zinciri yönetimi, muhasebe, pazarlama yönetimi, mali tablo analizi, finansal yönetim, satış yönetimi, insan kaynakları ve proje yönetimi konularında TOBB ETÜ’nün akademisyenlerinden eğitim aldı.


ESO’da gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan ESO-ABİDEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, "TOBB ETÜ ile gerçekleştirdiğimiz ve sanayi sektörünün çeşitli alanında yönetici olarak görev alan sizlerin de katılımları ile eğitimlerimizi tamamladık. Sosyalleşmek ve bilgilerimizi güncellemek, doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, iş yerinde nasıl köprüler kuruyoruz gibi denetim ve incelemeleri gözden geçirmek adına güzel bir program oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kent sanayimizi daha iyi yerlere taşımak için eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
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