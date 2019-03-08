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Eskişehir Şairler Derneği’nden ’Vefa Gecesi’

Eskişehir Şairler Derneği tarafından düzenlenen Porsuk Şiir Akşamları etkinliğinde Onursal Başkan Şair İbrahim Sağır’a, ‘Vefa Gecesi’ düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 10:36
Eskişehir Şairler Derneği’nden ’Vefa Gecesi’

Eskişehir Şairler Derneği tarafından düzenlenen Porsuk Şiir Akşamları etkinliğinde Onursal Başkan Şair İbrahim Sağır’a, ‘Vefa Gecesi’ düzenlendi.


Eskişehir Şairler Derneği’nin aralıksız olarak 25 yıldır başkanlığını yürüten ve bu hizmeti karşılığında yapılan toplantıyla onursal başkan olarak seçilen İbrahim Sağır için Eskişehir Öğretmenevi Salonu’nda düzenlenen vefa programı duygu dolu geçti. Dernek üyelerinden Şair Halil Gürkan’ın sunduğu programın açılış konuşmasını Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel yaptı. Demirel, ayda bir sefer olmak üzere, Eskişehir Sanat ve kültürüne emeği geçen şairlere ‘Vefa Gecesi’ düzenlediklerini söyledi.


İbrahim Sağır’ın hayat hikâyesinin okunmasının ardından, kendisi için yazılan şiirler okundu. Onursal Başkan İbrahim Sağır’ın askerlik yönünü anlatmak üzere sürpriz konuk olarak programa katılan emekli askerler Ergün Vardareli ve Erçin Güner’in anılardan söz etmeleri, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Şairin bestelenmiş şiirleri ise Ömer Faruk Bayrakçı, Galip Demirel, Necdet Çalış ve Ali Ulusoyve ekibi tarafından seslendirildi. Gecenin sonunda söz alan Usta Şair İbrahim Sağır, “Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:36
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