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Eskişehir özel eserler kazandı

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Eskişehir özel eserler kazandı

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.


Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisinde gerçekleştirilen sergiye Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Evren Olcay, festivalde eserlerini sunan sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Evren Olcay “Odunpazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ahşap Heykeller Festivali kapsamında sanatçılarımız bir çok güzel eseri Eskişehir’e kazandırdı. Şehrimizin hem kültürel hem turistik gelişimine katkı sunan bu festivaller belediyemiz bünyesinde devam edecektir. Festivalimizde bizlere katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve festivalde emeği geçen Odunpazarı Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından festivalde yapılan eserlerin bulunduğu sergi gezildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
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