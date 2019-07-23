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Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik sulama sistemine geçildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde sulama sistemlerinde otomasyona geçilirken Afyonkarahisar Fidanlığı’nda da aynı sistemin uygulanması için çalışmalara başlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:49
Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik sulama sistemine geçildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde sulama sistemlerinde otomasyona geçilirken Afyonkarahisar Fidanlığı’nda da aynı sistemin uygulanması için çalışmalara başlandı.


Bin 695 dekar alanı ile ülkemizin en büyük ve gözde fidanlığı olan Eskişehir Orman Fidanlığı sulama sistemlerinde değişikliğe gitti. 1960’lı yılların teknolojisi ile sulama yapılan fidanlıkta, ilk etapta fidan üretimi yapılan 320 dekarlık alan, otomatik sulama sistemi ile sulanmaya başladı. Bu alandaki su isale hattı yenilendi, 95 adet selenoit (otomatik) vana konuldu. Önümüzdeki yıllarda fidanlığın tamamında otomatik sulama sistemine geçilecek. Otomatik sulama sistemi ile; hangi parselin, ne zaman ve ne kadar süre ile sulanacağı belirlenerek kumanda panosu üzerinden veri girişi yapılmakta ve sulama sezonu boyunca manuel vanalara hiç el değmeden otomatik olarak sulama yapılabilmekte. Sisteme entegre edilen yağmur sensörü ile yağışlı havalarda sulama yapılmaması da sağlanıyor. 2018 yılında 800 bin liralık bir yatırım ile kurulan sistemin benzerinin Afyonkarahisar Fidanlığında da uygulanması için de çalışmalara başlandı.


Sistemin distribitör firma yetkilisi Cüneyt Bosnalıer, Eskişehir’e gelerek fidanlıkta görev yapan teknik personele sistemin kullanılmasına ilişkin eğitim verdi. Eğitime, Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü personeli de katıldı. Sabah yapılan teorik eğitimin ardından öğleden sonra da fidanlıkta uygulama yapıldı. Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran da sistemin kullanımı hakkında bilgi aktararak; “Otomatik Sulama Sistemi ile sulamanın kontrollü olarak yapılacağını, gece sulamalarında yaşanan iş kazalarının önleneceğini, su ve işgücü tasarrufu sağlayacağını” belirtti.


Eğitimin sabah bölümüne katılan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, suyun bütün canlılar için nedenli önemli olduğunu vurgulayarak “Bilinenin aksine su zengini bir ülke değiliz. Suyumuzu her zaman tasarruflu kullanmak zorundayız. Geçmiş yıllarda fidan sulama suyumuzu Porsuk çayından sağlıyorduk, artık yer altı suyu kullanıyoruz. Analizini yaparak, çeşitli filtrelerden geçirerek bitkilerin istediği nitelikte veriyoruz. Otomasyon sistemi ile ise hem iş gücünden, hem de su miktarından tasarruf edeceğiz” dedi.


Bu sistem, fidan ve toprak özelliğine göre yağmurlama, damlama ve diğer her türlü sulama sistemlerinde kullanılabilmektedir.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:49
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