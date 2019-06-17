0553 313 94 23

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Kurt’a tebrik ziyareti

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Kurt’a tebrik ziyareti

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.


Ziyarete Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve Federasyona bağlı 15 derneğin başkanı katıldı. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde büyük bir başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’u tebrik eden Federasyon Başkanı Recep Demir, yeni dönemde Başkan Kurt’a başarılar diledi. Demir, Başkan Kurt’a Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu ve bağlı derneklere verdiği destek için de teşekkür etti.


Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu’na ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir’de bulunan tüm demokratik kitle örgütleri ile irtibat halinde olacaklarını kaydetti. Katılımcı belediyeciliği yeni dönemde daha da geliştireceklerini vurgulayan Başkan Kurt, “Paydaşlarımızla daha çok iletişim halinde olacağız. Paydaş sayımızı artırmayı da önümüze hedef olarak koyduk. Demokratik kitle örgütleri demokrasinin olmazsa olmazlarından. Bizler de Odunpazarı Belediyesini demokratik kitle örgütleri ile birlikte yöneteceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
    1. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
    2. Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in..
    3. Fenerbahçe Opet 4 transferi birden..
    4. Pakistanlı Bakan açık unutulan 'kedi..
    5. Erzincan’da kiraz üreticisinin yüzü..
    6. Yıldız futbolcudan bomba açıklama:..
    7. MHP İl Başkanı Karataş, Güngören ve..
    8. Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1..
    9. İstanbul'da Rus ve Gürcü gruplar..
    10. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş..
    11. Selçuk’ta “Yaya Öncelikli Kampüs”..
    12. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    13. Hatay'daki tarihi meclis binası..
    14. Başkan Erdoğan'dan çok kritik 'Milli..
    15. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı..
    16. Baba ve çocukları yarıştı
    17. OPPO Reno 10x Zoom Türkiye'de satışa..
    18. Eskişehir Muhacir Dernekleri..
    19. Galatasaray’ın gelecek sezon iç sahada..
    20. Atıklar çöp taksiye atılacak
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!