Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir merkezli İstanbul, Aksaray ve Bursa illerinde eş zamanlı 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 23 satıcı, 21 içici konumunda olmak üzere toplam 44 şahıs yakalanarak işlem başlatıldı. Bu doğrultuda başta Eskişehir olmak üzere, İstanbul, Bursa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak toplam 140 polisin katılımıyla 15 ayrı adrese operasyon yapıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 184,54 gram metamfetamin maddesi, 71 adet ecstasy uyuşturucu hap, 3,55 gram esrar maddesi, 1,35 gram skunk maddesi, 17 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş, 4 adet tabanca ve bunlara ait 4 adet şarjör, 122 adet 9 mm çapında fişek, 16 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmalar devam ederken, şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.