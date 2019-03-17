0553 313 94 23

Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir merkezli İstanbul, Aksaray ve Bursa illerinde eş zamanlı 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

17 Mart 2019 Pazar 14:49
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir merkezli İstanbul, Aksaray ve Bursa illerinde eş zamanlı 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 23 satıcı, 21 içici konumunda olmak üzere toplam 44 şahıs yakalanarak işlem başlatıldı. Bu doğrultuda başta Eskişehir olmak üzere, İstanbul, Bursa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak toplam 140 polisin katılımıyla 15 ayrı adrese operasyon yapıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 184,54 gram metamfetamin maddesi, 71 adet ecstasy uyuşturucu hap, 3,55 gram esrar maddesi, 1,35 gram skunk maddesi, 17 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş, 4 adet tabanca ve bunlara ait 4 adet şarjör, 122 adet 9 mm çapında fişek, 16 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturmalar devam ederken, şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepki toplayan Yeni Zelanda Hava Yolları bilet fiyatlarını düşürdü
    1. Tepki toplayan Yeni Zelanda Hava..
    2. DMD hastası kardeşler ilaç bekliyor
    3. Çatıda sıkışan kediyi kurtararak..
    4. Horoz dövüştürenlere operasyon
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir için..
    6. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    7. Kaymakamlar Gercüş..
    8. Rektör Alkan’dan glutensiz mutfakta..
    9. "Onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız..
    10. Monchi, Sevilla'ya döndü
    11. "İslamofobi ile mücadelede Türkiye..
    12. Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı
    13. "Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla..
    14. Gaziantep'te torbacılara gece..
    15. İzmir'i sallayan miting öncesi bir..
    16. Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken..
    17. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    18. Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu
    19. Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    20. Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu..
    21. İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz..
    22. Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!..
    23. AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi:..
    24. AK Partili milletvekili fındık..
    25. Fatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandı
    26. Mohamed Diame'ye Beşiktaş ve..
    27. Şehitler için 104’üncü yılda 104 metre..
    28. Kanala düşen çocuklarla ilgili..
    29. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    30. Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma..
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu