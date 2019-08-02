Eskişehir merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu Sahte raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 64 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eskişehir, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bilecik, Elazığ, Kütahya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek kamu kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla 64 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı. Şüphelilerden 59'u, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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