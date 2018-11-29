Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si muvazzaf 6 asker adliyeye sevk edildi29 Kasım 2018 Perşembe 10:48
Eskişehir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C, R.Y, C.H, H.E. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Kasım'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si muvazzaf 6 asker gözaltına alınmıştı.
YORUM YAZ