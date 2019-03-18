0553 313 94 23

Eskişehir merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 16 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Sivas'ta, 'Bal tuzağı 5' adıyla fuhuş operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 16 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:52
Eskişehir merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 16 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde, polis ekiplerince 'Bal tuzağı 5' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi, fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhşa zorlamak ve yer temin etmek ile suçlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:52
  1. Eskişehir
  2. fuhuş operasyonu
  3. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na çıkarma
    1. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    2. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    3. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    4. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    7. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    8. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    9. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    10. Erzincan atletizm yarışları yapıldı
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. FETÖ’nün mahrem yapılanmasına..
    13. Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    14. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    15. Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını..
    16. Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı
    17. Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu
    18. Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert..
    19. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    20. Keşşaflar 104 yıl sonra sülüs aldı
    21. "Sanayisini güçlendiren, ekonomisini..
    22. Erdoğan Troya Müzesi’nin açılışında..
    23. Köylere teknik gezi sürüyor
    24. Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı..
    25. Hollanda’da silahlı saldırı: Çok..
    26. Arnavutköy'de fabrika yangını
    27. Dışişleri’nden Mali’deki terör..
    28. Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma..
    29. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yeni bir..
    30. 500 kişiye Çanakkale Savaşında yenilen..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım