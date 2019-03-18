Eskişehir merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 16 gözaltı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Sivas'ta, 'Bal tuzağı 5' adıyla fuhuş operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 16 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 4 ilde, polis ekiplerince 'Bal tuzağı 5' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi, fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhşa zorlamak ve yer temin etmek ile suçlanıyor.

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