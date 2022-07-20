Eskişehir’de artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler alındı. Peki, Eskişehir’de toplu taşımada maske yasağı var mı güncel?

Eskişehir maske yasağı geldi mi? Eskişehir yeni korona tedbirleri 21 Temmuz

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele konusunda kararlar aldı. Alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, "Covid 19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid 19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine, vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid 19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına, Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.