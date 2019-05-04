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Eskişehir LÖSEV’den farkındalık yürüyüşü

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Şubesi tarafından kanserle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:41
Eskişehir LÖSEV’den farkındalık yürüyüşü

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Şubesi tarafından kanserle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.


LÖSEV Eskişehir tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla, iki gruptan oluşan gönüllülerden bir grup bisikletleriyle Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde buluştu. Diğer gönüllü yaya grup ise, Atatürk Bulvarında toplandı. Yaklaşık 100 kişinin yer aldığı etkinlikte büyük-küçük ellerinde bayrak ve afişlerle kanser hastalığına dikkat çekti. Ardından gruplar, yürüşe başlayarak Osmangazi Mahallesindeki Kanlıkavak Parkında bir araya geldi. Burada çeşitli etkinlik yapan gönüllüler çocukları gönüllerince eğlendirdi.


Öte yandan LÖSEV Eskişehir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "LÖSEV Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, kitlesel faaliyetimiz olup toplumsal bilinci uyandırmak ve kanserle ilgili farkındalık oluşturmak için her yıl düzenlediğimiz geleneksel spor faaliyetimizdir. Her yıl biz de sizlerle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:41
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