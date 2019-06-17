Eskişehir Kızılayı’nda Ramazan ayı bağışlarında rekor artış

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve yeni Yönetim Kurulu’nun çabaları ile 4 aylık sürede toplanan ve dağıtılan Ramazan ayı bağışları geçen yıla oranla yüzde 85,74 arttı.

Şubat ayında Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı seçilen Egemen Temizsoy, bir otelin toplantı odasında gerçekleştirilen basın toplantısında çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Temizsoy, yönetimde bulundukları 4 aylık kısa bir sürede Kızılay’a yapılan bağışların önemli oranda arttığını vurguladı. Egemen Temizsoy, 2019 yılı Ramazan ayı boyunca; 130 kişiye iftarlık yemek yardımı, bin 200 kişiye gıda kolisi yardımı, 2 bin kişiye konserve kavurma yardımı, 2 bin kişiye konserve kıyma yardımı, 320 kişiye zekât yardımı ve 15 bin kişiye kıyafet yardımı yapıldığını belirtti. Ramazan ayı boyunca Kızılay Eskişehir Şubesi’ne gelen bağışlar ise geçen yıla oranla yüzde 85,74 artış göstererek 150 bin 804 TL’den 280 bin 104 TL’ye yükseldi.

Kızılay Eskişehir Şubesi olarak Ramazan ayı bazında toplanan ve dağıtılan bağışlarda rekor kırdıklarını ifade eden Temizsoy, yönetimde bulundukları kısa süre içerisinde başarılı sonuçlara imza attıklarını ve ilerleyen dönemlerde daha da iyi işlerle isimlerini duyuracaklarını söyledi.