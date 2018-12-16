Eskişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Bölge Müdürü Server Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜYAP'ın Eskişehir'e adımını kitap fuarıyla attığını belirterek, kentte bundan sonra profesyonel fuarların açılacağını kaydetti.

Eskişehir'de pek çok sektörde fuarlar yapılacağını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"2019 yılında 7 farklı tarihte 9 fuar planı yaptık ve bunların organizasyonu gerçekleştirilecek. Eskişehir, pek çok büyük kentin ortasında yer alıyor. Demir yollarının ve kara yollarının kesiştiği bir kent. Bu nedenle Eskişehir'e komşu illerden de ziyaretçiler geliyor. Her geçen gün fuarlara olan ilgi ve ziyaretçi sayısı artacaktır. 21-24 Şubat'ta evlilik hazırlıkları, kozmetik ve mobilya fuarımız var. 3 fuarı birden aynı anda 'Evleniyoruz' adıyla yapacağız. Defileler, gösteriler olacak. Nisan ayından gıda ve gıda teknolojileri, inşaat teknolojileri, tarım, tarım teknolojileri, endüstri, hobi, spor ve hediyelik eşya fuarları düzenleyeceğiz. Bunların yanında farklı sektörlerde ihtisas fuarlarımız da olacak. İlkini kitap fuarı olarak gerçekleştirmekten çok mutluyuz. 2019 yılında fuarlarımızla Eskişehir'in ekonomisine, ticaretine, sanayisine ve turizmine katkılarımız olacak."

- "Eskişehir nüfusunun yüzde 10'unu ağırladık"

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder ise kentte bulunan "iyi okur" profilinin fuara yoğun ilgi gösterdiğine değindi.

Fuarın kentteki bütün okuyucu profillerine uygun olduğunun altını çizen Öder, "11 Aralık'ta başlayan fuarı bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Eskişehir nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu fuarımızda ağırladık. İlk fuar için iyi bir rakam. Bu sayının artarak devam edeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.