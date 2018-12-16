THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eskişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Bölge Müdürü Server Seçer:"2019 yılında fuarlarımızla Eskişehir'in ekonomisine, ticaretine, sanayisine ve turizmine katkılarımız olacak"- TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder:"11 Aralık'ta başlayan fuarı bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Eskişehir nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu fuarımızda ağırladık"

16 Aralık 2018 Pazar 12:01
Eskişehir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Bölge Müdürü Server Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜYAP'ın Eskişehir'e adımını kitap fuarıyla attığını belirterek, kentte bundan sonra profesyonel fuarların açılacağını kaydetti.

Eskişehir'de pek çok sektörde fuarlar yapılacağını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"2019 yılında 7 farklı tarihte 9 fuar planı yaptık ve bunların organizasyonu gerçekleştirilecek. Eskişehir, pek çok büyük kentin ortasında yer alıyor. Demir yollarının ve kara yollarının kesiştiği bir kent. Bu nedenle Eskişehir'e komşu illerden de ziyaretçiler geliyor. Her geçen gün fuarlara olan ilgi ve ziyaretçi sayısı artacaktır. 21-24 Şubat'ta evlilik hazırlıkları, kozmetik ve mobilya fuarımız var. 3 fuarı birden aynı anda 'Evleniyoruz' adıyla yapacağız. Defileler, gösteriler olacak. Nisan ayından gıda ve gıda teknolojileri, inşaat teknolojileri, tarım, tarım teknolojileri, endüstri, hobi, spor ve hediyelik eşya fuarları düzenleyeceğiz. Bunların yanında farklı sektörlerde ihtisas fuarlarımız da olacak. İlkini kitap fuarı olarak gerçekleştirmekten çok mutluyuz. 2019 yılında fuarlarımızla Eskişehir'in ekonomisine, ticaretine, sanayisine ve turizmine katkılarımız olacak."

- "Eskişehir nüfusunun yüzde 10'unu ağırladık"

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder ise kentte bulunan "iyi okur" profilinin fuara yoğun ilgi gösterdiğine değindi.

Fuarın kentteki bütün okuyucu profillerine uygun olduğunun altını çizen Öder, "11 Aralık'ta başlayan fuarı bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Eskişehir nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu fuarımızda ağırladık. İlk fuar için iyi bir rakam. Bu sayının artarak devam edeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:01
  1. Eskişehir
  2. Fuar
  3. kitap
  4. TÜYAP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletizmde tarihe geçen milli atlet, yönünü futbola çevirdi
    1. Atletizmde tarihe geçen milli atlet,..
    2. Türkiye’den İslam adası Moro’ya 6..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz..
    4. Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
    5. STK’lar Filistin için harekete geçti
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatları
    7. Ezber bozan FETÖ yazısı! FETÖ'nün..
    8. TSK'dan hava harekatı! Çok sayıda..
    9. Dikkat çeken hamle... Selman'dan 830..
    10. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk..
    11. Ümmet, Yemen’deki Müslüman kardeşleri..
    12. Medipol Başakşehir "Dört büyüklere"..
    13. Fırat doğusuna operasyon an meselesi!..
    14. Ürettiği peluş ayı ile annelere umut..
    15. Hastanedeki görevliye kızdı, 63..
    16. O tabela kaldırıldı
    17. Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine..
    18. Türk Telekom'un projesi, G20..
    19. Nur Tatar'dan gümüş madalya
    20. Meteoroloji sel tehlikesi bulunan 15..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı