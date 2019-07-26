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Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti kuruldu

Eskişehir’de internet medyasında faaliyet gösteren haber siteleri ve çalışanları, sürdürdükleri çalışma sonucunda “Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti’nin” kuruluşunu gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti kuruldu

Eskişehir’de internet medyasında faaliyet gösteren haber siteleri ve çalışanları, sürdürdükleri çalışma sonucunda “Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti’nin” kuruluşunu gerçekleştirdi.


Cemiyet, Dernekler Müdürlüğü’nden olur yazısını aldıktan sonra, kurucular kurulu tarafından faaliyete geçti. Kurucular Kurulu tarafından yapılan açıklamada; Eskişehir’de internet gazeteciliği mesleğini basın meslek ahlakı ve ilkelerine göre yapan gazetecileri bir çatı altında toplamanın amaçlandığı belirtildi. Kurucular Kurula adına yapılan açıklamada, her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış bir algının olduğu, internet haberciliğinin masa başından ve kolay yapılan bir iş sanıldığı ifade edilerek değeri yeni anlaşılmaya başlanan internet haberciliğinin, doğru yapıldığında zor bir iş olduğunu belirtti.Ayrıca, internet haberciliğinin Eskişehir’de çıkar guruplarının aracı olmasını engellemek ve verilen emeklerin hem okuyucuda hem de sektör çalışanlarında hakkını bulması için çalışılacağı ifade edildi.


Eskişehir’de internet medyasını daha ileri noktalara taşımak ve internet gazeteciliğinin doğru algılanması için çalışmalar yapacağını belirten açıklamada, "İnternet medyası yasal boşluktan dolayı bazı istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bununla ilgili olarak Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak gereken hassasiyeti göstererek ve bu konuda çalışmalar yapacağız. Yıllardır beklenen ve halen daha çıkmayan İnternet Medyası Kanunu konusunda da çalışmalar gerçekleştirerek Eskişehir adına gerektiğinde elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" denildi.


Cemiyete internet haber siteleri ve e-dergilerinin sahipleri, çalışan muhabir ve editörlerin üye başvurusu yapabileceği anlatılan açıklamada, “Kentimizin internet medyasında, özellikle habercilik noktasında kalitenin yükselmesi ve bu işin doğru yapılması için sorumluluk üstelenecek üyelerle ilerlemek istiyoruz" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
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