0553 313 94 23

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Aralık ayında hazır

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TBMM Genel Kurulu’nda Eskişehir İl Kütüphanesi’nin son durumu ile ilgili açıklamasında, "25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:06
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Aralık ayında hazır

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TBMM Genel Kurulu’nda Eskişehir İl Kütüphanesi’nin son durumu ile ilgili açıklamasında, "25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak" dedi.


İl kütüphanesinin inşaatının yakında biteceğini ifade eden Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Eskişehir İl Kütüphanesi, 2017 yılında ihale edildi. Uzatmalar dahil 2018 yılı Eylül ayında gerekirken, müteahhidin iflas etmesi sonucunda durdu. 27 Mart 2019 tarihinde tekrar ihale yapıldı. 16 Nisan 2019 tarihinde sözleşme yapıldı. 22 Nisan 2019 tarihinde işe başladılar. 25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak. Eski il halk kütüphanemiz iki katlı ve 400 metrekare idi. Aralık ayında bitirilecek olan yeni İl Halk Kütüphanemiz yedi katlı ve 830 metrekare olacaktır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek Belediyesi ekipleri görev başında
    1. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    2. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    3. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    4. Camda intihar pazarlığı
    5. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    6. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    7. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    8. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    9. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    10. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    11. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    12. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    13. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    14. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    15. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    16. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    17. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    18. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    19. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    20. Selde hayatını kaybedenlerin..
    21. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    22. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    23. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    24. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    25. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    26. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    27. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    28. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    29. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    30. Mayınlı arazide korkutan yangın
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı