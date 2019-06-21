Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Aralık ayında hazır

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TBMM Genel Kurulu’nda Eskişehir İl Kütüphanesi’nin son durumu ile ilgili açıklamasında, "25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak" dedi.

İl kütüphanesinin inşaatının yakında biteceğini ifade eden Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir İl Kütüphanesi, 2017 yılında ihale edildi. Uzatmalar dahil 2018 yılı Eylül ayında gerekirken, müteahhidin iflas etmesi sonucunda durdu. 27 Mart 2019 tarihinde tekrar ihale yapıldı. 16 Nisan 2019 tarihinde sözleşme yapıldı. 22 Nisan 2019 tarihinde işe başladılar. 25 Aralık 2019 tarihinde yedi katlı il halk kütüphanemiz bitirilmiş olacak. Eski il halk kütüphanemiz iki katlı ve 400 metrekare idi. Aralık ayında bitirilecek olan yeni İl Halk Kütüphanemiz yedi katlı ve 830 metrekare olacaktır.”