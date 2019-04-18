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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline İHA eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki proje geliştirme, bilimsel araştırma ve eğitimde işbirliği protokolü kapsamında Emniyet Müdürlüğü personelineİnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:06
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline İHA eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki proje geliştirme, bilimsel araştırma ve eğitimde işbirliği protokolü kapsamında Emniyet Müdürlüğü personelineİnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verildi.


Kamu-Üniversite işbirliğinin güzel örneklerinden biri olan ve ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime katılan Emniyet Müdürlüğü personeli, teorik derslerin ardından simülasyon ve pratik uygulamalar ile eğitimi tamamlayarak İHA pilot sertifikalarını Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer Savaş’tan aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Öğr. Gör. Tamer Savaş, “Geçmişte daha çok askeri amaçla kullanılan İHA’lar günümüzde her alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Çünkü İHA’lar ile yapılan uygulamalar bizlere hem maliyetten hem de zamandan önemli kazançlar sağlamaktadır. PTT’nin bu yıl içerisinde İHA ile kargo taşımacılığına başlayacağını duyurması ülkemizin teknolojik gelişmelere uyum sağladığını gösteren iyi bir örnektir. Kargo taşımacılığının yanı sıra havadan görüntüleme, geniş alan gözetleme, tarımsal veri analizi, haritacılık, reklamcılık ve sinema gibi alanların vazgeçilmez unsuru İHA’lardır. Uygulama alanı artan bu insansız sistemlerin kullanımlarının kontrol edilmesi yani emniyetli kullanımı ise en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda son düzenlemeler ile usulsüz ve izinsiz İHA kullanımlarına uygulanan idari para cezaları artırılmıştır. İHA kullanımlarını denetleyen emniyet güçleri de çoğu uygulamada İHA kullanmaktadır. Özellikle son zamanlarda trafik uygulamalarında İHA kullanımı artmış, trafik kurallarını ihlal edenlere İHA görüntüleri ile para cezası verilmeye başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında sivil alanda kullanılan İHA’ları denetleyen, farklı asayiş ve güvenlik uygulamalarında İHA kullanan Emniyet güçlerine ESOGÜSEM’de İHA eğitimi verilmiştir. Genel İHA eğitiminden farklı olarak bu eğitimde daha çok simülasyon ve pratik uygulamalar ile Emniyet güçlerimizin daha güvenli uçmaları hedeflenmiş ve bu kapsamda 16 personele İHA pilot sertifikaları verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:06
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