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Eskişehir için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:21
Eskişehir için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

ANKARA (AA) - Eskişehir'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00 ila 22.30 saatlerinde Eskişehir'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:21
  1. Dolu
  2. Eskişehir
  3. gök gürültülü sağanak
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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