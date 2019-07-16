Eskişehir güvenli ellerde

Eskişehir Emniyet Müdürülüğü ekiplerince, kentte Genel Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Eskişehir’i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar’a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı’ndaki eğlence merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 178 iş yeri denetlendi. 6 iş yerine ilgili kanunlara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. 2 bin 743 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Hakkında arama kaydı bulunan iki şüpheli ise, yakalandı.

Ayrıca kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları da kontrol etti. Uygulamalar esnasında, Zafer Mahallesi’nde araçlarıyla kaçmaya çalışan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 443,82 gram sentetik uyuşturucu ile 0,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Genel Asayiş Uygulamasında polis ekipleri, denetimler yaptığı eğlence mekanlarında 2 tüfek ile 2 bıçak da buldu.