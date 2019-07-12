Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü ilk ‘Siyah Kuşak’ heyecanı yaşadı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları Ankara’da yapılan ‘Siyah Kuşak’ sınavına katıldı ve ilk ‘Siyah Kuşak’ heyecanı yaşandı.

Ankara da yapılan ‘Siyah Kuşak Sınavı’ sonunda başarılı olan Fatma Nur Koca ve Emre Koca kardeşlerin ’Siyah Kuşakları’; Gökmeydan Spor Kulübü’ nün yöneticileri ve ailelerin katılımı ile bağlandı.

Gökmeydan Spor Antrenörü Elif Çatal, yaptığı konuşmada, tekvandonun çıplak el ve ayakla yapılan, ilk olarak Kore’de ortaya çıkan bir Uzakdoğu savunma sanatı ve sporu olduğunu’ belirtti. Elif Çatal, “Sporun, çocuğun sosyal gelişimindeki etkisi kadar, duygusal ve bilişsel gelişimi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kendi performansının deneyimleyen çocuk güçlü yönlerinin farkında olur ve özgüveni gelişir. Özellikle içe dönük çocukların; güven verici bir eğitmen liderliğinde, spora katıldıklarında kendilerini daha rahat ortaya koydukları görülür. Ayrıca öfkesini kontrol etmekte zorlanan ya da saldırgan davranışlar gösteren çocuklarda; sporla birlikte kurallara uymayı, koordine olmayı ve disiplin altına girmeyi öğrenirler. Ayrıca yapılan faaliyete odaklanması da, dikkat sürelerinin gelişiminde etkilidir’’ dedi.

Çatal; konuşmasının sonunda, ’’Kulüp yönetim kuruluna ve sporcu ailelerine teşekkür ediyorum’’ dedi.