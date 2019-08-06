0553 313 94 23

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, ‘Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor’ gezilerine başladı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, futbol alt yapısındaki 75 kişilik grubuyla şehir dışı‘Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor’ gezilerine başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:14
Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, ‘Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor’ gezilerine başladı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü, futbol alt yapısındaki 75 kişilik grubuyla şehir dışı‘Ecdadın izinde tarih, kültür ve spor’ gezilerine başladı.


Kulübün Dağcılık branşı tarafından organize edilen gezi kapsamında gençler, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki tarihi mekânlar olan Kuyulu Mescit, Kaymakam Çeşmesi, Söğüt Etnografya Müzesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii ve Ertuğrul Gazi Türbesi rehberler eşliğinde gezdi. Sonra Söğüt Belediyesi yaz spor okulları takımı ile futbol maçları yapıldı. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin de de katıldığı Söğüt gezisi sırasında, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaret edilerek, günün anısına kulübün forması hediye edildi.


Gezi sonrası açıklama yapan Kulüp Antrenörü Murat Öz, ‘’Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bizleri dede ocağımızda misafir eden Söğüt Spor Kulüp Başkanı Zafer Subaşıoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam destek
    1. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam..
    2. Televizyon izlemek beyin gelişimini..
    3. Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117..
    4. Akhisar Üniversitesi Derneği iki..
    5. Kırkağaç’ta kurbanlıklara ilgi büyük
    6. THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler..
    7. MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu..
    8. Burhaniye’de Beşiktaşlılar kan..
    9. Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar..
    10. Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya..
    11. Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi..
    12. Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    13. Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan..
    14. Kendi bayramlıklarını kendileri..
    15. Büyükşehir Belediyesi’nden basın..
    16. Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık..
    17. Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve..
    18. Bakan Pekcan Egeli ihracatçıları..
    19. Gönüllülük Alanında İş Birliği..
    20. ‘Sessiz gol sevinci’nin hikayesi
    21. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    22. Tandırlar ve döşemeler, Keykubadiye..
    23. Yusuf Yazıcı Lille'de
    24. Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy..
    25. Arap ülkeleri, Kahire’deki terör..
    26. Efeler Çevre Film Günleri, Ekim ayında..
    27. HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli..
    28. Kamu bankalarının faiz indirimi..
    29. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
    30. Yatırımcı gözünü altına dikti! Faizden..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'