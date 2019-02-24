Eskişehir Bisiklet Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bisiklet Derneği ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmelerine devam ediyor. Son olarak Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen ve dernek yöneticileri Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çelen, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi ve Tepebaşı Belediyesi ile sürdürülen işbirliğinden ötürü teşekkürlerini iletti. Bisiklet kullanımının toplum sağlığı ve kent ulaşımı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ataç ise konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.