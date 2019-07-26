Eskişehir Başarı Ödülleri töreninin jüri tanıtımı yapıldı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan Eskişehir Başarı Ödülleri, 2019 yılı sonunda görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Eskişehir’de bu yıl ilk kez 3 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Eskişehir Başarı Ödülleri’nde 45 kategoride ödül verilecek. Sanat, spor, medya, hizmet ve iş dünyasından başarılı kişilere verilecek ödül alacak isimler resmi internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylaması ve jüri üyelerinin oyu ile belirlenecek. Ayrıca düzenlenecek organizasyonun jüri üyeleri ise Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yapılan kokteylle açıklandı. Buna göre tören yer alacak jüri üyeleri Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok, Nedim Abacı, ESGİAD Kadın Platformu Başkanı Ece Erçelebi, Espark Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Berkay Damgacı, Tarık Kaymak, Abide Gülel, Yelda Kaya, Hüseyin Akçar, Ezgi Oktaş, Esra Güneş, Batuhan Eldem, Can Yücesan ve Kerim Işıkay olarak açıklandı.

Gerçekleşecek tören hakkında konuşan Eskişehir Başarı Ödülleri proje sorumlusu Ahmet Can Akdemir, “Eskişehir sosyo-ekonomik olarak bu tarz projelere çok yatkın bir şehir. Birçok şehirde benzer ödül törenleri yapılıyor. Eskişehir’de bu güne kadar küçük törenler dışında büyük çaplı tören organizasyonu düzenlenmedi. Biz bu düşünceyle yola çıktık, sağ olsun birçok jüri üyeleri de katılarak bizi mutlu etti. 45 kategoriden ödüller verilecek. İş dünyasından sanata, spor, medya ve hizmet sektöründeki işletmelere kadar birçok alanda ödüller verilecek” ifadelerini kullandı.