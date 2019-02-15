Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım Kurt’a tam destek

Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Çalışkan, Odunpazarı Belediyesi’nin projelerini yakından takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını ifade etti. Çalışkan ayrıca 31 Mart’ta yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Başkan Kurt’a başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir’in birçok kültüre ev sahipliği yapan mozaik bir il olduğunu söyledi. Balkan Göçmenlerinin bu mozaiğin önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Kurt, “Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Demokratik kitle örgütleri demokrasilerimizin olmazsa olmazı, aynı zamanda da unutulmak üzere olan kültürlerin devamı için hayati önem taşıyor. Dernek çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.