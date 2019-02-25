Eşkinat, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi ile bir araya geldi

CHP Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı İsmail Öztürk ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılırken CHP Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Ekrem Eşkinat yeni dönem projelerini kooperatif üyeleri ile paylaşarak fikirlerini aldı.

“Köylü yeniden milletin efendisi, esnaf tekrar baş tacımız olacak”

Ülkemizin ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve her geçen gün ekonomide yapılan yanlış hamlelerin vatandaşı daha da zor duruma sürüklediğine dikkat çeken Eşkinat, “Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yaptığım 5 yıllık süreçte ülke ekonomisinden bağımsız olarak yerel kalkınmayı hedef alan projeler yaptık. Özellikle köylerimizde başlattığımız örnek çalışmalar ile vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek olduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine Süleymanpaşalı hemşehrilerimin desteğiyle bu çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Köylü yeniden milletin efendisi, esnaf tekrar baş tacımız olacak” açıklamasında bulundu.

Kooperatif çalışanlarından Eşkinat’a destek

Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Ekrem Eşkinat’a çalışanların ilgisi ve desteği dikkat çekti.