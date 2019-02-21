"Eşkina" taşı böbrek taşını düşürüyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.21 Şubat 2019 Perşembe 14:28
Bursa’nın Mudanya ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.
Mudanya’nın Ömer Bey Mahallesi’nde bulunan Tahir Balıkçılık, böbrek taşına çok iyi geldiği iddia edilen eşkina taşını satışa sundu. Balıkların beyninden temin edilen taş, oldukça meşakkatli yollardan satışa hazır hale getiriliyor. Satıcı Sinan Uzunay, taşın 1 tanesinin 15 TL’den satıldığını ve böbrek taşı sıkıntısı olan vatandaşlara tavsiye edildiğini söyledi.
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