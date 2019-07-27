"Eskimeye Yüz Tutmuş Mesleklerin Tanıtımı"yapılıyor Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğütarafından “Eskimeye Yüz Tutmuş Mesleklerin Tanıtımı" konusunda gezi düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğütarafından “Eskimeye Yüz Tutmuş Mesleklerin Tanıtımı" konusunda gezi düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl MüdürlüğüSosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafındanyürütülen Okul Destek projesi kapsamında ve Geçici Koruma Statüsünde bulunan çocuklar, "Eskimeye Yüz Tutmuş Mesleklerin Tanıtımı" konusunda kentte gezi düzenlendi. Gezide. Yemenici, Çarıkçı, Demirci, Külekçi, Bakırcı gibi meslek grupları ziyaret edilerek,bu mesleklerin tanıtımı, kaç yıldır mesleğin varlığı, neden unutulmaya yüz tuttuğu ve günümüzde bu meslekleri önemi konuları üzerine gezide sohbet edildi. Gezideçocukların ustalara meraklı soruları ve bakışlarıyla son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.