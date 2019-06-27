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Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:49
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Darıca Eskihisar feribot iskelesi yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar G. yönetimindeki 16 ZC 173 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 41 AAJ 342 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdar G. ve 12 yaşındaki kızı I.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle 1 saat trafiğin aksadığı yolda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:49
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