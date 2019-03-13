Eskigediz’de sıcak asfalt çalışmaları Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi’nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi’nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Eskigediz Belde Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Beldemiz Camikebir Mahallesi ile Altınkent Köyü alt geçit projesi çalışmalarında, Karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltlama çalışmasına başlandı.Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Amacımız Eskigediz halkına bıkmadan yorulmadan hizmete devam etmek’’ diye konuştu.

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