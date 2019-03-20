Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Belediye Meclis üyesi İbrahim Aktan ve Murat Çakmak vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği alışveriş çantasını mahalle, mahalle gezerek dağıttılar.
Başkan Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Belediye Hizmet Binasında İşkur, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Eskigediz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü kurslarda çalışan bayanların üretmiş olduğu bez çantalardan 1400 adet ve üyesi olduğumuz Kütahya Katı Atık Birliği’nden 1400 adet bez çantanın Eskigediz Beldemizdeki hanelere dağıtımı gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.
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