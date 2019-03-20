0553 313 94 23

Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Belediye Meclis üyesi İbrahim Aktan ve Murat Çakmak vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği alışveriş çantasını mahalle, mahalle gezerek dağıttılar.


Başkan Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Belediye Hizmet Binasında İşkur, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Eskigediz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü kurslarda çalışan bayanların üretmiş olduğu bez çantalardan 1400 adet ve üyesi olduğumuz Kütahya Katı Atık Birliği’nden 1400 adet bez çantanın Eskigediz Beldemizdeki hanelere dağıtımı gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin ilk imzacısı TEB Faktoring ve Balorman
    1. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu..
    3. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
    4. D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    7. "Gençlerin donanımlı olması..
    8. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    10. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
    12. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    13. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    14. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    15. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    18. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    19. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    20. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin