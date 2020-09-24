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Gündem Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:03:00 -
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi

Silahlı terör örgütü üye olmak suçundan cezaevinde bulunan Zaman Gazetesi eski yazarı Mümtazer Türköne’nin taliye edildiği bilgisi geldi.

Bahçeli 'yeniden yargılansın' demişti

Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘yeniden yargılama’ istemişti.

MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.” ifadelerini kullanmıştı.

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